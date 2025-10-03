Motori & Passione | Spritz & Sprint scalda i motori a Torrette di Mercogliano

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti delle quattro ruote. Sabato 4 ottobre, alle ore 19:00, il Bar Texas di Torrette ospiterà “Spritz & Sprint”, l’aperitivo dedicato al mondo dell’automobilismo sportivo, promosso da Nino Ruta, storico direttore sportivo della scuderia Time Racing e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: motori - passione

"Condivideva la nostra passione per i motori", sventola in piazza uno striscione per il 16enne morto in scooter

Sparco e Maserati: Quando l’Eccellenza Italiana Incontra la Passione per i Motori.

Con la «Festa Bikers» la passione per i motori incontra la solidarietà e la musica

Motori, passione e divertimento! Se ami il rombo delle moto ? e il fascino delle auto d’epoca questo è l’evento che non puoi perdere! Sabato 4 Ottobre 2025 Parco Giardino Belvedere – Castelforte (LT) ? Dalle ore 16:00 Esposizione di moto e Vai su Facebook

Motori e passione, arriva la MotoGp a Misano - I turisti stanno arrivando ripetono gli albergatori di Misano, la cittadina che ospita il circuito ... ilrestodelcarlino.it scrive

Tra motori e passione, terminata l'edizione 2025 del MIMO - Si è conclusa la quarta edizione del MIMO Milano Monza Motor Show, evento che ha richiamato appassionati e curiosi della quattro ruote che in tre giorni hanno potuto vedere da vicino supercar, ... Da ansa.it