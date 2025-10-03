Comincia nel migliore dei modi il weekend di Marco Bezzecchi. Il pilota italiano si è infatti piazzato al primo posgo in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP di Indonesia, diciottesimo atto del Motomonidale 2025 di MotoGP in fase di svolgimento questo fine settimana sul tracciato di Mandalika. Nella fattispecie il centauro in forza all’Aprilia ha fermato il cronometro a 1:29.240, precedendo la Gresini di Fermin Aldeguer e la KTM di Pedro Acosta. Fuori, ed è una notizia, le due Ducati di Marc Marquez e Francesco Bagnaia, costretti a partire dal Q1. Una volta arrivato in zona mista, il “Bezz” ha commentato quanto fatto: “ Bella giornata, non semplice – ha detto Bezzecchi – Qui con le gomme si fatica parecchio, un po’ come avvenuto questa stamattina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Bella giornata, ma si fatica parecchio con le gomme”