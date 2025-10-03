MotoGP Marc Marquez | Le sensazioni non sono delle migliori non vincerò e difficilmente arriverò sul podio

Si concludono con la migliore prestazione di Marco Bezzecchi le pre-qualifiche del Gran Premio di Indonesia 2025, diciottesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Mandalika, il centauro azzurro inizia nel migliore dei modi il weekend asiatico, chiudendo la sua manche con il crono di 1:29.240 e qualificandosi al Q2 di domani. Venerdì nero per la Ducati, con entrambi i piloti fuori dalla top 10 nelle pre-qualifiche. Francesco Bagnaia ha chiuso in 17esima posizione a 1.256 secondi dalla vetta mentre Marc Marquez si è dovuto accontentare dell’ undicesima piazza a 813 millesimi dalla migliore prestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

