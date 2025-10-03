MotoGP Indonesia Bezzecchi vola in Practice | miglior tempo davanti ad Aldeguer e Acosta

Il pilota dell’Aprilia chiude in 1’29?240 e rifila oltre quattro decimi agli avversari. Marini quarto, Bagnaia solo 17°: servirà il Q1 per diversi big. Marco Bezzecchi firma la miglior prestazione nella sessione di Practice del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo round del Mondiale di MotoGP. Il pilota italiano dell’Aprilia ferma il cronometro su 1’29?240, alla media di 173,5 kmh, staccando di oltre quattro decimi Fermin Aldeguer (Ducati Gresini, +0.408) e Pedro Acosta (KTM, +0.424). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

