MotoGp Indonesia Bagnaia torna indietro | Non ho lo stesso feeling di Motegi

Mandalika, 3 ottobre 2025 – Tutto sparito, svanito, nel giro di cinque giorni. La vittoria a Motegi è già dimenticata da Pecco Bagnaia che ha approcciato il gp dell’Indonesia con una grande difficoltà su velocità e confidenza con la sua Desmosedici. Un ritorno al passato, alle difficoltà di Misano. Oltre un secondo di ritardo per il ducatista nel venerdì di Mandalika ed esclusione dalla Q2 con il diciassettesimo tempo finale. Non che Marc Marquez sia andato molto meglio, il campione del mondo ha chiuso undicesimo, segno di una problematica generale per Ducati, però era lecito aspettarsi un Bagnaia più competitivo dopo il weekend dominato in Giappone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
