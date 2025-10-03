MotoGP in tv GP Indonesia 2025 | orari qualifiche e Sprint streaming programma Sky e TV8

Oggi, sabato 4 ottobre, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato del Mandalika (Indonesia), si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 13 tornate. In MotoGP la Ducati ufficiale dovrà reagire al brutto venerdì. Entrambi i piloti, Marc Marquez e Francesco Bagnaia, non qualificati per la Q2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP in tv, GP Indonesia 2025: orari qualifiche e Sprint, streaming, programma Sky e TV8

