MotoGP il venerdì da incubo di Bagnaia in Indonesia | grande passo indietro dopo Motegi

Il venerdì di Mandalika ci ha restituito la peggior versione estiva di Francesco Bagnaia, stabilmente fuori dalla top10 e poco efficace sia sul passo che soprattutto nel time-attack. Pecco non ha ritrovato in Indonesia le stesse sensazioni dei Test di Misano e dello scorso weekend a Motegi, in cui aveva dominato la scena tornando al successo sia nella Sprint che nel Gran Premio. Il due volte campione del mondo MotoGP ha fatto fatica sin dalla prima sessione di prove libere, riscontrando delle problematiche soprattutto al posteriore (dettate forse anche dalla mescola portata a Mandalika da Michelin) ma purtroppo anche in frenata, non riuscendo a fermare la sua GP25 come vorrebbe ed in generale dovendo utilizzare almeno tre giri prima di portare le gomme soft in una buona finestra di funzionamento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, il venerdì da incubo di Bagnaia in Indonesia: grande passo indietro dopo Motegi

In questa notizia si parla di: motogp - venerd

#MotoGP #MotoGP2025 #Mandalika #IndonesianGP #Motorionline #LucaMarini: “Attaccare subito da venerdì I dettagli nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

RISALITA - Cauto ottimismo per Pecco Bagnaia dopo il venerdì MotoGP a Motegi, senza sbilanciarsi troppo. Dai test Misano l'attesa svolta? #corsedimoto #peccobagnaia #JapaneseGP #ducati #motogp - X Vai su X

MotoGP, il venerdì da incubo di Bagnaia in Indonesia: grande passo indietro dopo Motegi - Il venerdì di Mandalika ci ha restituito la peggior versione estiva di Francesco Bagnaia, stabilmente fuori dalla top10 e poco efficace sia sul passo che ... Segnala oasport.it

Ceccarelli: "Bagnaia esce dall'incubo, la Ferrari riuscirà a farlo a Singapore?" - Il due volte campione del mondo piemontese ha zittito quelli che lo davano per bollito con una doppia vittoria a Motegi dopo che i tecnici Ducati hanno risolto i problemi tecnici che lo hanno affltto. Scrive msn.com