MotoGP GP Indonesia 2025 Sabato una mini-opportunità per Bezzecchi e Acosta? Ducati attardate ma durerà?

Tra la notte e la mattinata italiana di sabato 4 ottobre andranno in scena le qualifiche e la Sprint di Mandalika. Si comincerà a fare sul serio molto presto nell’appuntamento indonesiano, in ogni senso. D’altronde, il venerdì ha partorito un esito sorprendente, ossia il fatto che entrambi i piloti del Ducati Factory Team debbano passare dal Q1. Marc Marquez è caduto due volte, confermando la propria idiosincrasia per il tracciato edificato sull’Isola di Lombok. Peggio ancora è andata al suo compagno di squadra Francesco Bagnaia, tornato “Mister Hyde” dopo essersi riproposto in formato “Dottor Jekyll” a Motegi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, GP Indonesia 2025. Sabato una mini-opportunità per Bezzecchi e Acosta? Ducati attardate, ma durerà?

