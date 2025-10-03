MotoGP GP Indonesia 2025 | risultati e classifica pre-qualifiche Bagnaia e Marc Marquez costretti al Q1!
Marco Bezzecchi ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Indonesia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Mandalika. Il centauro della Aprilia ha stampato un convincente 1:29.240 e ha rifilato b en quattro decimi di distacco alla Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e alla KTM di Pedro Acosta. Luca Marini è eccellente quarto in sella alla Honda, a precedere la Aprilia di Raul Fernandez e la Honda di Joan Mir. Notizia clamorosa: entrambe le Ducati ufficiali sono rimaste fuori dalla top-10 e dunque saranno costrette a disputare il Q1, dove verranno messi in palio gli ultimi due pass per il Q2, il turno decisivo delle qualifiche che determinerà le prime quattro file della griglia di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it
motogp - indonesia
