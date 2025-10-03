MotoGP GP Indonesia 2025 | risultati e classifica FP1 Marini precede Acosta e Bezzecchi 5° Marquez Bagnaia si ferma in 17a posizione

Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Mandalika davanti a tutti ha chiuso Luca Marini (Honda HRC) in 1:30.809 davanti a Pedro Acosta (Red Bull KTM) staccato di 136 millesimi, mentre è terzo Marco Bezzecchi (Aprilia) a 237. Quarta posizione per lo spagnolo Alex Rins (Yamaha) a 426 millesimi, quinta per Marc Marquez (Ducati Factory) a 462, mentre in sesta troviamo l’australiano Jack Miller (Yamaha Prima Pramac) a 499. Settimo tempo per Fabio Quartararo (Yamaha) a 533 millesimi, ottavo per Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 607, quindi nono per lo spagnolo Joan Mir (Honda HRC) a 643, mentre completa la top10 Alex Marquez (Ducati Gresini) a 678. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, GP Indonesia 2025: risultati e classifica FP1. Marini precede Acosta e Bezzecchi. 5° Marquez, Bagnaia si ferma in 17a posizione

