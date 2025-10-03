MotoGP GP Indonesia 2025 | risultati e classifica FP1 Marini in testa 5° Marquez Bagnaia distante

Oasport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Mandalika davanti a tutti ha chiuso  Luca Marini (Honda HRC) in 1:30.809 davanti a Pedro Acosta (Red Bull KTM) staccato di 136 millesimi, mentre è terzo Marco Bezzecchi (Aprilia) a 237. Quarta posizione per lo spagnolo Alex Rins (Yamaha) a 426 millesimi, quinta per Marc Marquez (Ducati Factory) a 462, mentre in sesta troviamo l’australiano Jack Miller (Yamaha Prima Pramac)  a 499. Settimo tempo per  Fabio Quartararo (Yamaha) a 533 millesimi, ottavo per Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 607, quindi nono per lo spagnolo Joan Mir (Honda HRC)  a 643, mentre completa la top10  Alex Marquez (Ducati Gresini)  a 678. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp gp indonesia 2025 risultati e classifica fp1 marini in testa 5176 marquez bagnaia distante

© Oasport.it - MotoGP, GP Indonesia 2025: risultati e classifica FP1. Marini in testa, 5° Marquez, Bagnaia distante

In questa notizia si parla di: motogp - indonesia

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming

MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv

motogp gp indonesia 2025MotoGP | “Uccio” smentisce Bagnaia, a Misano in pista con la Ducati GP 24 - Torna a tingersi di giallo il test di Misano di Pecco Bagnaia, che alla vigilia della prima giornata di prove del Gran Premio d'Indonesia era tornato a parl ... Si legge su motograndprix.motorionline.com

motogp gp indonesia 2025MotoGP | GP Indonesia 2025: primo posto per Luca Marini nella FP1 di Mandalika - Con lo svolgimento della FP1 MotoGP, è terminato anche la mattinata del Motomondiale a Lombok, per quelle che sono state le prime sessioni del GP Indonesia 2025. Segnala p300.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Gp Indonesia 2025