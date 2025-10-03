MotoGP Bezzecchi fa il vuoto nelle pre-qualifiche a Mandalika Marc Marquez e Bagnaia fuori dai 10!

Marco Bezzecchi chiude nel migliore dei modi il venerdì a Mandalika e domina le pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia 2025, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia ha fatto il vuoto con gomme soft sul giro secco, avvicinandosi al record del circuito e candidandosi al ruolo di favorito per la pole position. Il “Bez” ha firmato uno strepitoso 1’29?240, rifilando addirittura quattro decimi al gruppo degli inseguitori guidato dal rookie spagnolo Fermin Aldeguer (team Gresini), distante 408 millesimi dalla vetta. A seguire troviamo in classifica la KTM di Pedro Acosta a 424, la Honda di Luca Marini a 490 e l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez a 493 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Bezzecchi fa il vuoto nelle pre-qualifiche a Mandalika. Marc Marquez e Bagnaia fuori dai 10!

