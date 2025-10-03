Moto3 Piqueras apre il festival spagnolo nelle pre-qualifiche di Mandalika Bertelle Foggia Rossi e Pini nella top14
Angel Piqueras ha fatto segnare il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato di Mandalika le condizioni meteo hanno permesso di vivere un turno senza intoppi con sole pieno e ben 58° sull’asfalto, con il grip che, di conseguenza, ha giocato qualche brutto scherzo ai piloti, diversi dei quali sono finiti nella ghiaia indonesiana. Le pre-qualifiche si sono concluse con un vero e proprio festival spagnolo con ben 7 piloti nelle prime 9 posizioni e la top5 completamente monopolizzata. Apre la fila Angel Piqueras (Honda Leopard) che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:37. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: moto3 - piqueras
Moto3: Angel Piqueras detta legge nella prima sessione di libere al Red Bull Ring. Settimo Pini
Moto3, Angel Piqueras svetta nelle pre-qualifiche del GP d’Austria. Bene Foggia e Pini
Moto3, Maximo Quiles precede Piqueras nella FP2 del GP d’Austria. Bene Foggia 5°
Jose Antonio Rueda Ruiz in Indonesia può vincere il titolo Moto3 Il pilota spagnolo di Red Bull KTM Ajo deve guadagnare 7 punti su Piqueras e perderne al massimo 11 da Quiles e 18 da Muñoz per laurearsi campione Tutte le combinazioni A cura Vai su Facebook
Munoz sfrutta la spruzzatina di pioggia e fa la differenza a partire dal nono giro. Rueda 2° su Quiles e Perrone: può vincere il titolo in Indonesia. Piqueras termina 11° dopo la scivolata e regala al… https://gpone.com/it/2025/09/28/moto3/assolo-di-munoz-sotto- - X Vai su X
Moto3, Piqueras apre il festival spagnolo nelle pre-qualifiche di Mandalika. Bertelle, Foggia, Rossi e Pini nella top14 - qualifiche del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di ... Secondo oasport.it
Moto3, Adrian Fernandez apre le danze a Motegi davanti a Piqueras e Rueda - Moto3: La Honda del team leopard svetta in cima alla classifica del primo turno di libere, Quiles è 10°. Scrive gpone.com