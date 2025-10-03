moto3 piqueras apre il festival spagnolo nelle pre qualifiche di mandalika bertelle foggia rossi e pini nella top14

Angel Piqueras ha fatto segnare il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato di Mandalika le condizioni meteo hanno permesso di vivere un turno senza intoppi con sole pieno e ben 58° sull’asfalto, con il grip che, di conseguenza, ha giocato qualche brutto scherzo ai piloti, diversi dei quali sono finiti nella ghiaia indonesiana. Le pre-qualifiche si sono concluse con un vero e proprio festival spagnolo con ben 7 piloti nelle prime 9 posizioni e la top5 completamente monopolizzata. Apre la fila Angel Piqueras (Honda Leopard) che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:37. 🔗 Leggi su Oasport.it

