Moto3 Piqueras apre il festival spagnolo nelle pre-qualifiche di Mandalika Bertelle Foggia Rossi e Pini nella top14

Oasport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Angel Piqueras ha fatto segnare il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato di Mandalika le condizioni meteo hanno permesso di vivere un turno senza intoppi con sole pieno e ben 58° sull’asfalto, con il grip che, di conseguenza, ha giocato qualche brutto scherzo ai piloti, diversi dei quali sono finiti nella ghiaia indonesiana. Le pre-qualifiche si sono concluse con un vero e proprio festival spagnolo con ben 7 piloti nelle prime 9 posizioni e la top5 completamente monopolizzata. Apre la fila  Angel Piqueras (Honda Leopard) che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:37. 🔗 Leggi su Oasport.it

moto3 piqueras apre il festival spagnolo nelle pre qualifiche di mandalika bertelle foggia rossi e pini nella top14

© Oasport.it - Moto3, Piqueras apre il festival spagnolo nelle pre-qualifiche di Mandalika. Bertelle, Foggia, Rossi e Pini nella top14

In questa notizia si parla di: moto3 - piqueras

Moto3: Angel Piqueras detta legge nella prima sessione di libere al Red Bull Ring. Settimo Pini

Moto3, Angel Piqueras svetta nelle pre-qualifiche del GP d’Austria. Bene Foggia e Pini

Moto3, Maximo Quiles precede Piqueras nella FP2 del GP d’Austria. Bene Foggia 5°

moto3 piqueras apre festivalMoto3, Piqueras apre il festival spagnolo nelle pre-qualifiche di Mandalika. Bertelle, Foggia, Rossi e Pini nella top14 - qualifiche del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di ... Secondo oasport.it

moto3 piqueras apre festivalMoto3, Adrian Fernandez apre le danze a Motegi davanti a Piqueras e Rueda - Moto3: La Honda del team leopard svetta in cima alla classifica del primo turno di libere, Quiles è 10°. Scrive gpone.com

Cerca Video su questo argomento: Moto3 Piqueras Apre Festival