Moto3 David Munoz chiude in vetta la FP1 di Mandalika Bertelle e Lunetta nella top10
David Munoz ha fatto segnare il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato di Mandalika abbiamo vissuto un turno lineare con il sole che ha dominato la scena e 28° di temperatura (41° sull’asfalto). Il miglior tempo sulla pista indonesiana, quindi, porta la firma di David Munoz (KTM Dynavolt) che ha fatto fermare i cronometri sull’1:37.645 con appena 31 millesimi di vantaggio sull’australiano Joel Kelso (KTM MTA) secondo in 1:37.676, mentre è terzo lo spagnolo Maximo Quiles (CFMoto Aspar) a 56. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: moto3 - david
Moto3: David Munoz segna il record della pista nelle pre-qualifiche al Sachsenring. Pini in top 14
Moto3, David Munoz vince al Sachsering in un festival spagnolo. Guido Pini 7° primo degli italiani
Moto3: David Almansa in pole al Montmelò, Guido Pini primo degli italiani
#Moto3 | GP Giappone 2025, Gara: terza vittoria stagionale per David Muñoz, Rueda ipoteca il mondiale ? di: Alyoska Costantino Articolo completo qui https://p300.it/moto3-gp-giappone-2025-gara-terza-vittoria-stagionale-per-david-munoz-rueda-ipotec - X Vai su X
#Moto3 | GP Giappone 2025, Gara: terza vittoria stagionale per David Muñoz, Rueda ipoteca il mondiale ? di: Alyoska Costantino Articolo completo qui https://www.p300.it/moto3-gp-giappone-2025-gara-terza-vittoria-stagionale-per-david-munoz-rueda-i Vai su Facebook
Moto3 | Gp Indonesia Prove Libere 1: Munoz il più veloce, Bertelle è ottavo - David Munoz (KTM) ha ottenuto il miglior tempo delle prime prove libere del Gran Premio d'Indonesia classe Moto3, 18esima tappa del Motomondiale 2025 in p ... Si legge su motograndprix.motorionline.com
Moto3, David Munoz guida la carica nelle FP1 di Mandalika, Kelso 2°, Quiles 3° - Bertelle 8° è il migliore degli italiani, Lunetta 10°, Nepa 11°, Foggia 14°, Rossi 15°, Pini 20 ... gpone.com scrive