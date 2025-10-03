David Munoz ha fatto segnare il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato di Mandalika abbiamo vissuto un turno lineare con il sole che ha dominato la scena e 28° di temperatura (41° sull’asfalto). Il miglior tempo sulla pista indonesiana, quindi, porta la firma di David Munoz (KTM Dynavolt) che ha fatto fermare i cronometri sull’1:37.645 con appena 31 millesimi di vantaggio sull’australiano Joel Kelso (KTM MTA) secondo in 1:37.676, mentre è terzo lo spagnolo Maximo Quiles (CFMoto Aspar) a 56. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, David Munoz chiude in vetta la FP1 di Mandalika. Bertelle e Lunetta nella top10