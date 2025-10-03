Parte bene il fine settimana della classe regina per quanto riguarda i colori italiani. Celestino Vietti, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025, confermando i miglioramenti messi in mostra nell’ultimo periodo. Sul tracciato di Mandalika baciato dal sole e da temperature elevate (29° per quanto riguarda l’atmosfera e addirittura 52° sull’asfalto) il grip ha giocato qualche scherzo ai piloti che hanno messo in mostra diverse cadute, bandiere gialle assortite e anche una rossa. Da questo scenario non semplice è emerso il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro HDR) che ha stampato un interessante 1:33. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2, Celestino Vietti brilla nella FP1 del GP di Indonesia! Arbolino subito fuori dalla top10