Moto2 Celestino Vietti brilla nella FP1 del GP di Indonesia! Arbolino subito fuori dalla top10
Parte bene il fine settimana della classe regina per quanto riguarda i colori italiani. Celestino Vietti, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025, confermando i miglioramenti messi in mostra nell’ultimo periodo. Sul tracciato di Mandalika baciato dal sole e da temperature elevate (29° per quanto riguarda l’atmosfera e addirittura 52° sull’asfalto) il grip ha giocato qualche scherzo ai piloti che hanno messo in mostra diverse cadute, bandiere gialle assortite e anche una rossa. Da questo scenario non semplice è emerso il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro HDR) che ha stampato un interessante 1:33. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: moto2 - celestino
Moto2, Jake Dixon il più veloce anche nella FP2 in Giappone. 4° Celestino Vietti
Moto2, Celestino Vietti vola nelle pre-qualifiche del Sachsenring. 12° Tony Arbolino
Moto2, Celestino Vietti secondo in qualifica a Misano, Arbolino in top 10
Dopo la pausa estiva, riaccende i motori DodoGp, il programma che vi fa sapere e conoscere tutti gli avvenimenti dentro e fuori la pista. Jose Antonio Rueda vince una combattuta gara di Moto3, Celestino Vietti vince in Moto2 davanti ai propri tifosi e in Motogp Vai su Facebook
MOTO2 - Pilota, moto, squadra italiani in trionfo sulla pista di casa. Celestino Vietti su Boscoscuro vince il GP Misano! Cronaca e classifiche #moto2 #celestinovietti #boscoscuro #speedrs #sanmarinogp #corsedimoto - X Vai su X
Moto2, Daniel Holgado trionfa in Giappone. 6° Tony Arbolino, Celestino Vietti cade - Seconda vittoria dell'anno per lo spagnolo Daniel Holgado nel Mondiale 2025 di Moto2. Riporta oasport.it
Moto2, GP Giappone: Gonzalez in pole a Motegi, 4° Vietti, 11° Arbolino - In prima fila con Gonzalez anche Holgado e Alonso, 4° Vietti, 5° Moreira. Come scrive sport.sky.it