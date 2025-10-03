Moto2 | Arbolino quarto nelle pre-qualifiche a Mandalika Gonzalez Domina male Vietti
Arrivano ancora buoni segnali da Tony Arbolino, impegnato questo weekend a Mandalika per il GP di Indonesia, diciottesima tappa del Motomondiale 2025 di Moto2. Dopo l’undicesima piazza del primo turno l’italiano si è infatti migliorato sensibilmente, centrando la quarta posizione nelle pre-qualifiche. Nello specifico il pilota in forza al team BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 ha raccolto un gap di 0.311 rispetto al leader della classifica piloti Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), il quale ha fermato il cronometro a 1:33.310 precedendo così la CFMOTO Aspar Team di Daniel Holgado, secondo a +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: moto2 - arbolino
Moto2, Celestino Vietti vola nelle pre-qualifiche del Sachsenring. 12° Tony Arbolino
Moto2: fulmine Tony Arbolino nella FP2 al Sachsenring. Secondo Holgado
Moto2, Jake Dixon in pole al Sachsenring, 3° un ottimo Arbolino. Canet, Gonzalez e Moreira fuori dalla top10!
Il portacolori SPeedRS Boscoscuro precede il leader del campionato di quasi due decimi. Holgado 3° chiude il terzetto dei più veloci, bene anche Moreira 4°, Canet 5°. Tony Arbolino più indietro 11° https://gpone.com/it/2025/10/03/moto2/celestino-vietti-vola-n - X Vai su X
Dall’intervento chirurgico ai primi sei: la grinta di Arbolino brilla al GP del Giappone Moto2 Il GP del Giappone, 17° round del Campionato del Mondo, è stato un susseguirsi di emozioni. Pochi giorni dopo l’intervento chirurgico all’avambraccio destro, un eroi Vai su Facebook
Moto2: Arbolino quarto nelle pre-qualifiche a Mandalika. Gonzalez Domina, male Vietti - Arrivano ancora buoni segnali da Tony Arbolino, impegnato questo weekend a Mandalika per il GP di Indonesia, diciottesima tappa del Motomondiale 2025 di ... Secondo oasport.it
Moto2 | Gp Indonesia: a Gonzalez le pre-qualifiche, Arbolino è quarto - qualifiche del Gran Premio d'Indonesia classe Moto2, 18esimo appuntamento del Motomondiale 2025. Lo riporta motograndprix.motorionline.com