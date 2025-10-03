Moto2 | Arbolino quarto nelle pre-qualifiche a Mandalika Gonzalez Domina male Vietti

Arrivano ancora buoni segnali da Tony Arbolino, impegnato questo weekend a Mandalika per il GP di Indonesia, diciottesima tappa del Motomondiale 2025 di Moto2. Dopo l’undicesima piazza del primo turno l’italiano si è infatti migliorato sensibilmente, centrando la quarta posizione nelle pre-qualifiche.   Nello specifico il pilota in forza al team BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 ha raccolto un gap di 0.311 rispetto al leader della classifica piloti Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), il quale ha fermato il cronometro a 1:33.310 precedendo così la CFMOTO Aspar Team di Daniel Holgado, secondo a +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

