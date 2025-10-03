Moto gp Indonesia difficoltà Ducati | Marquez e Bagnaia fuori dai dieci Primo Bezzecchi

Mandalika, 3 ottobre 2025 – Come cambia il mondo dopo Motegi. Una Moto gp che gira veloce, muta rapidamente, così entrambe le moto Ducati ufficiali sono per il momento fuori dalla Q2 del gp di Indonesia. Il venerdì di Mandalikna è stato un monologo di Marco Bezzecchi, nettamente il migliore in tutte le condizioni e con tutte le gomme, che fossero per il passo gara o il time attack, mentre Marc Marquez e Pecco Bagnaia non sono mai riusciti a trovare feeling. Aprilia in testa, e con margine, e la migliore Ducati è stata quella di Aldeguer, con KTM e Honda competitive grazie ad Acosta, Marini e Mir. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moto gp Indonesia, difficoltà Ducati: Marquez e Bagnaia fuori dai dieci. Primo Bezzecchi

In questa notizia si parla di: moto - indonesia

