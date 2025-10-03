Morto Remo Girone volto indimenticabile di Tano Cariddi ne La Piovra
E' morto questa sera, 3 ottobre 2025, nella sua casa di Monaco, Remo Girone, attore di teatro, cinema e tv L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
E' morto Remo Girone, l'attore aveva 76 anni - Attore dal carisma magnetico, volto indimenticabile di Tano Cariddi della serie tv 'La Piovra', è morto improvvisamente nella sua casa nel ... Da msn.com
Morto Remo Girone, l'attore aveva 76 anni: deceduto improvvisamente in casa a Monaco. È stato il Tano Cariddi de "La Piovra" - L'attore, 76 anni, è deceduto improvvisamente nella sua casa di Monaco, dove viveva da alcuni anni con la moglie Victoria Zinny. Scrive msn.com