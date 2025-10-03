Morto Remo Girone volto indimenticabile di Tano Cariddi ne La Piovra

E' morto questa sera, 3 ottobre 2025, nella sua casa di Monaco, Remo Girone, attore di teatro, cinema e tv L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Morto Remo Girone, volto indimenticabile di Tano Cariddi ne La Piovra

In questa notizia si parla di: morto - remo

Lutto nel mondo sportivo, è morto Remo Gaetti: storico medico dell’Ancona Calcio

Remo Ianicelli trovato morto in un dirupo sul Matese: era scomparso ieri dopo il suo compleanno

Chiesa umbra in lutto, è morto monsignor Remo Serafini

Il principio educativo posto alla base è: insegnare significa far fare esperienze. Il fare permette di capire, diceva. Morto Remo #Rostagno, uno dei padri del teatro ragazzi italiano - la Repubblica - X Vai su X

La tragedia si è consumata in diretta streaming su TikTok Il 23enne scalatore è morto precipitando nel vuoto da 730 metri di altezza - facebook.com Vai su Facebook

E' morto Remo Girone, l'attore aveva 76 anni - Attore dal carisma magnetico, volto indimenticabile di Tano Cariddi della serie tv 'La Piovra', è morto improvvisamente nella sua casa nel ... Da msn.com

Morto Remo Girone, l'attore aveva 76 anni: deceduto improvvisamente in casa a Monaco. È stato il Tano Cariddi de "La Piovra" - L'attore, 76 anni, è deceduto improvvisamente nella sua casa di Monaco, dove viveva da alcuni anni con la moglie Victoria Zinny. Scrive msn.com