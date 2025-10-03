Morto Remo Girone l’attore aveva 76 anni

Montecarlo, 3 ottobre 2025 – Il mondo del cinema e della tv piange la scomparsa di Remo Girone. L’attore, 76 anni, è morto a Montecarlo. Un fulmine a ciel sereno per tutto il mondo del cinema italiano, visto che nulla lasciava presagire negli ultimi giorni a una tragedia del genere. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morto Remo Girone, l’attore aveva 76 anni

In questa notizia si parla di: morto - remo

Lutto nel mondo sportivo, è morto Remo Gaetti: storico medico dell’Ancona Calcio

Remo Ianicelli trovato morto in un dirupo sul Matese: era scomparso ieri dopo il suo compleanno

Chiesa umbra in lutto, è morto monsignor Remo Serafini

Il principio educativo posto alla base è: insegnare significa far fare esperienze. Il fare permette di capire, diceva. Morto Remo #Rostagno, uno dei padri del teatro ragazzi italiano - la Repubblica - X Vai su X

La tragedia si è consumata in diretta streaming su TikTok Il 23enne scalatore è morto precipitando nel vuoto da 730 metri di altezza - facebook.com Vai su Facebook

E' morto Remo Girone, l'attore aveva 76 anni - Attore dal carisma magnetico, volto indimenticabile di Tano Cariddi della serie tv 'La Piovra', è morto improvvisamente nella sua casa nel ... Riporta adnkronos.com

Morto Remo Girone, addio al Tano Cariddi della Piovra - Il voto noto della televisione, 76 anni, è morto improvvisamente nella sua abitazione di Monaco, dove ... Come scrive iltempo.it