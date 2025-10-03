Morto Remo Girone l’attore aveva 76 anni Divenne famoso con La Piovra in tv

È scomparso a 76 anni Remo Girone, attore di teatro, cinema e televisione che ha segnato la storia della serialità italiana. L’artista è morto nella sua casa di Monaco, dove viveva da anni insieme alla moglie Vittoria. Remo Girone è morto: una carriera tra teatro, cinema e televisione. Nato ad Asmara nel 1948, Remo Girone si è formato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. Il suo percorso artistico è iniziato sul palcoscenico, dove ha lavorato con grandi registi teatrali, affrontando sia i classici sia testi contemporanei. Negli anni ’70 e ’80 si è affermato anche al cinema, interpretando ruoli di rilievo in film d’autore e in produzioni popolari, dimostrando una versatilità capace di spaziare dal dramma storico al racconto sociale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

