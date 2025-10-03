Morto Remo Girone la carriera strepitosa dell’attore e il ruolo ne La Piovra che l’ha reso famoso

Una triste notizia ha raggiunto il mondo dello spettacolo italiano nella serata del 3 ottobre 2025. Il talentuoso e apprezzato attore cinematografico, televisivo e teatrale Remo Girone è morto nella sua casa nel Principato di Monaco, dove viveva ormai da diverso tempo. L’artista ha lasciato i suoi affetti e i suoi numerosi sostenitori all’età di 76 anni. Secondo le indiscrezioni Remo Girone sarebbe morto improvvisamente. Remo Girone è morto a Monaco. Remo Girone è uno dei pilastri del mondo della recitazione italiana. Il notissimo attore, infatti, ha saputo costruirsi una carriera solida e apprezzata anche al di là dei confini nazionali e il suo volto è diventato noto al grande pubblico grazie al ruolo di primo piano nella leggendaria serie televisiva anni ’90 La Piovra. 🔗 Leggi su Dilei.it

