È deceduto Remo Girone. Il voto noto della televisione, 76 anni, è morto improvvisamente nella sua abitazione di Monaco, dove viveva da alcuni anni con la moglie Vittoria. L'amatissimo attore viene da molti ricordato per aver interpretato il personaggio di Gaetano "Tano" Cariddi nella fiction "La Piovra". Figlio di emigrati in Eritrea, colonia italiana in Africa dal 1890 al 1941, Remo Girone nasce e trascorre l'infanzia nella capitale Asmara, dove sin da giovanissimo partecipa a spettacoli teatrali recitando poesie e brani drammatici con grande successo. In una recensione sul Giornale dell'Eritrea del 1957 un critico scrive: ricordatevi di questo ragazzo, diventerà un grande attore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Morto Remo Girone, addio al Tano Cariddi della Piovra

