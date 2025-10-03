Morto in un incidente il macellaio molisano che portava la pampanella a Lentella | il cordoglio della comunità
Con la sua pampanella, piatto tipico di San Martino in Pensilis (Campobasso), aveva conquistato la simpatia e il palato di tanti cittadini di Lentella. E oggi anche la piccola comunità della provincia di Chieti piange Michele Melfi, 61 anni, macellaio venuto a mancare venerdì 3 ottobre a causa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Aggressione o incidente? Il mistero dell'uomo morto a Imperia nella sua casa
Catalin Listar non ce l'ha fatta: il 26enne è morto dopo 8 anni di coma. L'incidente nel 2017, il ricovero e le cure a casa
