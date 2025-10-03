Morto in un incidente il macellaio molisano che portava la pampanella a Lentella | il cordoglio della comunità

Chietitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la sua pampanella, piatto tipico di San Martino in Pensilis (Campobasso), aveva conquistato la simpatia e il palato di tanti cittadini di Lentella.  E oggi anche la piccola comunità della provincia di Chieti piange Michele Melfi, 61 anni, macellaio venuto a mancare venerdì 3 ottobre a causa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - incidente

Bedizzole: Rufi Sejdija è morto a 19 anni in un incidente in moto

Tragico incidente stradale: un morto e due feriti

Morto nell’incidente a 37 anni, parte la raccolta fondi

Incidente a Rovello Porro, morto l’esperto di informatica Luigi Carderopoli: la moto in fiamme dopo l’urto - Rovello Porro (Como) – Dopo l’urto, la sua moto ha preso fuoco, mentre lui veniva sbalzato sull’asfalto. Segnala ilgiorno.it

Andrea Bruglia morto in un incidente in mare, i familiari: «Non è stato issato a bordo della Raggio Verde II» - ANCONA Andrea Bruglia, il velista morto giovedì in un incidente in mare un miglio al largo del porto turistico di Marina Dorica, è stato ripescato in acqua dai soccorritori della Capitaneria di porto ... Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Incidente Macellaio Molisano