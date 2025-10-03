Morto a 76 anni l’attore Remo Girone | aveva interpretato Tano Cariddi ne La Piovra
È morto improvvisamente a 76 anni Remo Girone, attore dal carisma magnetico e volto indimenticabile di Tano Cariddi nella serie tv “La Piovra”. Si è spento nella sua casa nel Principato di Monaco, dove viveva da alcuni anni insieme alla moglie, l’attrice argentina Victoria Zinny. Con lui se ne va una figura iconica della televisione e del cinema italiano. La consacrazione definitiva arrivò nel 1987, quando Luigi Perelli lo scelse per interpretare Gaetano “Tano” Cariddi, il ragioniere corrotto e spietato simbolo della connivenza tra mafia e finanza. Con quello sguardo glaciale e quella voce inconfondibile, Girone entrò nella storia della tv, diventando un’icona per generazioni di spettatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: morto - anni
Morto Ozzy Osbourne, il cantante aveva 76 anni: leggenda dell'heavy metal, fu il frontman dei Black Sabbath
È morto il bambino di 7 anni ritrovato dal padre senza sensi nell’acqua park di Gallipoli
È morto a Ibiza Michele Noschese, in arte Dj Godzi. Aveva 35 anni
Morto a 83 anni Claudio Lombardi, ex team principal della Ferrari - X Vai su X
Un uomo di 77 anni è morto in una battuta di pesca, al largo di Punta Pellaro. Un'onda anomala ha travolto la barca su cui si trovava. Leggi l'articolo completo: - facebook.com Vai su Facebook
È morto a 76 anni l’attore italiano Remo Girone - È morto a 76 anni l’attore italiano Remo Girone, noto soprattutto per aver interpretato il personaggio del criminale Tano Cariddi nella serie televisiva La Piovra. Segnala ilpost.it
Remo Girone, chi era l'attore morto a 76 anni: carriera, moglie, malattia, guadagni - Il noto attore, che da tempo viveva a Monaco, si è spento improvvisamente, nella sua casa, assistito dalla moglie vittoria. Si legge su msn.com