Morto a 76 anni l’attore Remo Girone | aveva interpretato Tano Cariddi ne La Piovra

È morto improvvisamente a 76 anni Remo Girone, attore dal carisma magnetico e volto indimenticabile di Tano Cariddi nella serie tv “La Piovra”. Si è spento nella sua casa nel Principato di Monaco, dove viveva da alcuni anni insieme alla moglie, l’attrice argentina Victoria Zinny. Con lui se ne va una figura iconica della televisione e del cinema italiano. La consacrazione definitiva arrivò nel 1987, quando Luigi Perelli lo scelse per interpretare Gaetano “Tano” Cariddi, il ragioniere corrotto e spietato simbolo della connivenza tra mafia e finanza. Con quello sguardo glaciale e quella voce inconfondibile, Girone entrò nella storia della tv, diventando un’icona per generazioni di spettatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

