Mortal kombat perde uno dei suoi sviluppatori iconici dopo 36 anni
Il franchise di Mortal Kombat rappresenta uno dei pilastri del genere picchiaduro, con una storia e un’evoluzione che affondano le radici negli anni ’90. Recentemente, si sono verificati importanti cambiamenti nel team di sviluppo e nella produzione, segnando un momento di transizione per questa iconica serie. Questo articolo analizza gli aspetti salienti della sua storia, i protagonisti recenti e le prospettive future. l’importanza storica di mortal kombat nel panorama videoludico. le origini e l’evoluzione del franchise. Nato nel 1992 da Ed Boon e John Tobias, Mortal Kombat ha rivoluzionato il mondo degli arcade grazie alla sua trama avvincente e alle caratteristiche distintive come le mosse speciali e le sequenze di fatality. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
