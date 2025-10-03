Morta Dolores Dori la madre di tre figli scaricata ferita davanti all’ospedale di Desenzano

Chi era Dolores Dori e cosa è successo davanti all’ospedale di Desenzano. Una tragedia avvenuta in pochi minuti, con dinamiche ancora da chiarire. Nella serata di giovedì 2 ottobre, intorno alle 19:00, una donna ferita è stata scaricata davanti al pronto soccorso di Desenzano del Garda, nel Bresciano. Si trattava di Dolores Dori, 44 anni, originaria di Vicenza e madre di tre figli. La donna presentava tre ferite da arma da fuoco all’addome. Chi l’ha accompagnata in auto non ha aspettato l’intervento dei sanitari: l’ha lasciata agonizzante e si è dileguato. I medici hanno tentato disperatamente di salvarla, sottoponendola a un intervento chirurgico d’urgenza, ma le lesioni erano troppo gravi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

