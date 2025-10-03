Monza-Catanzaro sfida decisiva per i biancorossi e il tecnico Paolo Bianco che non sarà in panchina
Monza, 3 ottobre 2025 – Siamo solamente ad inizio ottobre, ma quella di domani contro il Catanzaro (ore 15 tra le mura amiche dell’U-Power Stadium) rappresenta già una sfida decisiva per il Monza e il suo allenatore Paolo Bianco. Il pareggio di Empoli ha portato in dote una prestazione nel complesso più soddisfacente rispetto a quelle precedenti. Ma i soliti difetti sono venuti a galla nel finale, i tre punti non sono arrivati e di conseguenza l’attesa svolta in termini di risultati è stata rimandata ancora. Domani quindi servirà solo vincere, soprattutto per stabilizzare la situazione di Bianco sulla panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
