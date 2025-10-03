Montezemolo e la Ferrari Il docufilm e quella visione su un marchio mondiale
di Leo Turrini C’era questo e c’era quello: per il ritorno a Modena di Luca Cordero di Montezemolo, ieri sera al Forum Monzani per la prima del docufilm sulla sua vita, per questo ritorno, dicevo, si sono riannodati i fili di antichi sentimenti, indistruttibili fedeltà, incrollabili consapevolezze di chi sa di aver consumato, a cavallo di due secoli!, emozioni presumibilmente irripetibili. C’era questo e c’era quello, ieri sera al Forum Monzani. E sarebbe banale ridurre e ricondurre tutto alla semplice smania post moderna per un selfie, ultima nevrosi di una umanità in cerca, per dirla con Andy Warhol, di un quarto d’ora di celebrità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
