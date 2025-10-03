Montevarchi accoglie Ruote nella Storia | raduno di auto storiche che unisce bellezza e territorio
Arezzo, 3 ottobre 2025 – Domenica 5 ottobre Piazza Varchi accoglie “Ruote nella Storia”, il raduno di auto storiche organizzato dall’Automobile Club Arezzo con ACI Storico, in collaborazione con il Comune di Montevarchi. L’evento, che unisce la passione per i motori alla valorizzazione del territorio, vedrà la partecipazione di circa 60 vetture che si raduneranno in piazza dalle 8.30 alle 10.00, per poi partire per un giro turistico lungo le strade del Valdarno. “ E’ un’iniziativa affascinante non solo per il suo valore storico, ma anche come vetrina per far conoscere il nostro territorio – afferma il Sindaco Silvia Chiassai Martini – Una manifestazione che rappresenta un’opportunità per scoprire piazze, borghi e paesaggio, anche in chiave turistica attraverso le eccellenze che caratterizzano la nostra zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: montevarchi - accoglie
Con l'anticipo di sabato 20 settembre, tra Us Fides Montevarchi e Union Basket Prato, partono i quarti di finale di Coppa Toscana trofeo Alfredo Piperno. Vai su Facebook
Montevarchi accoglie “Ruote nella Storia”: raduno di auto storiche che unisce bellezza e territorio - Domenica 5 ottobre Piazza Varchi accoglie il raduno di auto storiche organizzato dall’Automobile Club Arezzo con ACI Storico, in collaborazione con il Comune di Montevarchi ... Segnala lanazione.it
Ruote nella Storia, ad aprile via al tour in giro per l'Italia - Ruote nella Storia torna per la stagione 2025 offrendo una serie di appuntamenti a partire da aprile fino alla fine dell'anno. Come scrive ansa.it