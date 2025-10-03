Montesano sulla Marcellana SA parte la scuola SEM sulla Gestione del materiale fotografico
Mudif e Fondazione Camera avviano il corso con il sostegno del Comune di Montesano sulla Marcellana. Le lezioni approfondiranno l’alto valore della fotografia per preservare la memoria personale e collettiva e le tecniche di conservazione Da lunedì 6 ottobre e fino a venerdì 10 ottobre 2025 il borgo medievale di Montesano sulla Marcellana ospiterà una residenza formativa dedicata alla gestione e alla conservazione del patrimonio fotografico. L’iniziativa, intitolata “Una settimana da archivista: la gestione del materiale fotografico”, è promossa da IL DIDRAMMO APS – Museo Didattico della Fotografia e dalla Fondazione Camera – Centro Italiano per la Fotografia di Torino ETS, con il patrocinio della Società Salernitana di Storia Patria e il patrocinio e il sostegno del Comune di Montesano sulla Marcellana (Sa). 🔗 Leggi su Zon.it
