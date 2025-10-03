Montebello della Battaglia (Pavia), 3 ottobre 2025 - I ladri erano riusciti a caricare la cassaforte sul furgone, ma sono stati intercettati dai carabinieri e hanno preferito abbandonare la refurtiva e scappare a piedi per i campi. E' stato così sventato il furto ai danni di Mondo Convenienza, al punto vendita di arredamento al Centro commerciale Montebello, in via Mirabella a Montebello della Battaglia. Era circa l'una e mezza di oggi, venerdì 3 ottobre, quando è scattato l'allarme che ha fatto intervenire tempestivamente i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Voghera. Pochi istanti prima, con delle funi agganciate a un furgone erano state letteralmente strappate le inferriate a protezione di una porta d'ingresso, dalla quale i malviventi sono entrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Montebello, colpo a metà al Mondo Convenienza: i ladri abbandonano la cassaforte sul furgone e scappano nei campi