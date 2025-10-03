monte san savino celebra lo sport e i suoi campioni con il premio augusto frullani

Arezzo, 3 ottobre 2025 – Monte San Savino torna a rendere omaggio ai suoi atleti con la terza edizione del “Premio Augusto Frullani – Lo sport e gli sportivi savinesi”, un appuntamento ormai atteso dalla comunità e dedicato a chi ha saputo distinguersi nel mondo dello sport, portando in alto il nome del paese. La serata si terrà venerdì 10 ottobre alle 21.30 al Teatro Verdi (ingresso gratuito), con la collaborazione dell’Azienda Speciale Monteservizi. Quest’anno saranno premiati quattro sportivi savinesi:? due atleti della scena attuale, che si sono contraddistinti con risultati e vittorie nella stagione in corso o appena conclusa;? due sportivi storici, per celebrare l’impegno, la dedizione e i traguardi raggiunti in anni di attività agonistica e di passione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

