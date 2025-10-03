Monte San Savino celebra lo sport e i suoi campioni con il premio Augusto Frullani
Arezzo, 3 ottobre 2025 – Monte San Savino torna a rendere omaggio ai suoi atleti con la terza edizione del “Premio Augusto Frullani – Lo sport e gli sportivi savinesi”, un appuntamento ormai atteso dalla comunità e dedicato a chi ha saputo distinguersi nel mondo dello sport, portando in alto il nome del paese. La serata si terrà venerdì 10 ottobre alle 21.30 al Teatro Verdi (ingresso gratuito), con la collaborazione dell’Azienda Speciale Monteservizi. Quest’anno saranno premiati quattro sportivi savinesi:? due atleti della scena attuale, che si sono contraddistinti con risultati e vittorie nella stagione in corso o appena conclusa;? due sportivi storici, per celebrare l’impegno, la dedizione e i traguardi raggiunti in anni di attività agonistica e di passione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: monte - savino
Marzullo: "Antenne, piani e contraddizioni della giunta di Monte San Savino"
La grande fuga dei topi d’argento a Monte San Savino
Il 21 luglio a Monte San Savino E fummo città...
Sulla #A1 fare attenzione per un veicolo in avaria tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Bologna #viabiliTOS - X Vai su X
Comune di Monte San Savino. . Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento, è convocato in seduta ordinaria in prima convocazione per le ore 18:30 del giorno 30 settembre 2025 (martedì), presso la Sede comunale, per la trattazione - facebook.com Vai su Facebook
Monte San Savino celebra lo sport e i suoi campioni con il “premio Augusto Frullani” - Arezzo, 3 ottobre 2025 – Monte San Savino torna a rendere omaggio ai suoi atleti con la terza edizione del “Premio Augusto Frullani – Lo sport e gli sportivi savinesi”, un appuntamento ormai atteso ... Segnala lanazione.it
Monte San Savino diventa l’epicentro della politica provinciale in vista delle elezioni regionali - ARezzo, 18 luglio 2025 – Monte San Savino diventa l’epicentro della politica provinciale in vista delle elezioni regionali. Secondo lanazione.it