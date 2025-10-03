Monte ingaggi Serie A ecco chi spende di più per gli stipendi L’Inter…
Il campionato di Serie A 20252026 non si gioca soltanto sul campo, ma anche nei bilanci. Il nuovo monte ingaggi Serie A supera quota 1,17 miliardi di euro lordi, confermando il trend di crescita rispetto al miliardo e 50 milioni della scorsa stagione. Una cifra che riflette l’impatto dei diritti tv e la corsa alla competitività dei club italiani. Monte ingaggi Serie A, Inter al comando. L’Inter di Cristian Chivu si conferma la società che spende di più per gli stipendi dei propri calciatori. Con un esborso lordo di 139,7 milioni di euro, i nerazzurri guidano la classifica per il terzo anno consecutivo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Napoli ricco e ambizioso: Conte ha due squadre a disposizione; aumenta il monte ingaggi
Obiettivo Sancho, l’inglese chiede tanto: Roma col monte ingaggi da abbassare
Milan, ecco il monte ingaggi della squadra per la stagione 2025/26
Monte ingaggi Serie A: chi spende di più? Domina l'Inter
Il Bologna e il cambio di strategia: il monte ingaggi della prima squadra supera i 50 milioni - Da una parte un mercato chiuso con circa 26 milioni di attivo, al netto di bonus e percentuali varie, dall'altra un monte ingaggi giocoforza più alto di quello della passata stagione, dopo aver deciso ...