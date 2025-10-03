Continua a tenere banco il dibattito sulla Flotilla, la spedizione umanitaria diretta verso Gaza che è stata prontamente bloccata dalle autorità israeliane. Nei principali salotti televisivi italiani si continua a discutere di questa missione, del suo carattere politico e, soprattutto, dell’operato del governo guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dai suoi ministri. Tra questi, ovviamente, Piazza Pulita, il programma di approfondimento politico in onda ogni giovedì sera su La7 e condotto dal giornalista Corrado Formgili. Tra gli ospiti, Formigli ha incalzato il professor Tomaso Montanari, rettore universitario e fiero avversario ideologico dell’esecutivo guidato da Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Montanari attacca il governo:"Ringrazia Israele per un atto illegale", ma Crosetto lo zittisce così