Montalbano schiacciasassi perde ascolti mentre savino stenta a decollare
successo di montalbano: la fiction domina gli ascolti del martedì. La serie televisiva Il Commissario Montalbano, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, conferma il suo ruolo di protagonista indiscusso nel panorama televisivo italiano. La serata del martedì si conclude con un risultato di ascolto superiore al 18,5% di share, mantenendo saldo il primato tra le trasmissioni più seguite. Questa performance si traduce in una netta supremazia rispetto alle altre produzioni, sottolineando l’affetto e la fedeltà del pubblico verso questa saga. le sfide tra le reti: Mediaset in difficoltà contro la forza della rai. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: montalbano - schiacciasassi
Ascolti tv, Hunziker si avvicina, ma Montalbano è inarrestabile - Labate in ripresa. Chi l'ha visto? in calo. Gratteri crolla - I trend Auditel - Io Canto Family cresce rispetto alla puntata precedente ma perde con le repliche di Montalbano. Segnala affaritaliani.it
Ascolti tv - Floris boom, ma Berlinguer si impenna col ritorno di Enzo Iacchetti. Montalbano non dà scampo a Bova - Chi vince e chi perde - Le repliche su Rai1 del commissario Montalbano da Zingaretti battono Buongiorno, mamma! Secondo affaritaliani.it