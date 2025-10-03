Monster | La storia di Ed Gein recensione | una grande riflessione sul potere delle immagini

Charlie Hunnam indossa i panni di uno dei killer più influenti della storia in una serie che riesce ad andare oltre l'orrore. Esaltando il valore (pericoloso) delle immagini. Su Netflix. Occhi, mani, piedi. Il corpo che trema e scalpita, spiando e bramando un desiderio violento e distruttivo. Inizia così Monster: La storia di Ed Gein, terzo capitolo antologico della serie Netflix creata da Ryan Murphy e Ian Brennan. In mezzo, per sfatare ogni dubbio, l'orrore e il disgusto nella declinazione narrativa di cosa si celi dietro la mente di un serial killer. Diversa dai precedenti capitoli, e se vogliamo ancora più oscura (probabilmente anche la migliore), Monster: La storia di Ed Gein non ragiona solo sul profilo del protagonista, ma sul contesto sociale, politico e culturale di un'epoca a cavallo, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Monster: La storia di Ed Gein, recensione: una grande riflessione sul potere delle immagini

