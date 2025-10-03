Monster | La Storia di Ed Gein quante persone ha ucciso prima di essere catturato?

Monster: La storia di Ed Gein descrive gli atti efferati del serial killer del titolo, sollevando interrogativi sugli eventi realmente accaduti. La controversa serie Monster di Ryan Murphy torna per la terza stagione, raccontando la vita di un altro degli esseri umani più orribili che il mondo abbia mai visto. Questa volta, il soggetto è l’assassino degli anni ’50 Ed Gein. La serie antologica Monster è tristemente nota per la sua controversa rappresentazione di orribili tragedie del mondo reale, il che rende ancora più importante per lo spettatore ricercare e comprendere i fatti autentici. 🔗 Leggi su Cinefilos.it