Il debutto di “Monster: la storia di Ed Gein” riporta sotto i riflettori uno dei criminali più discussi della storia americana. La serie, firmata da Ryan Murphy, esplora la vita e i delitti dell’uomo che ha ispirato capolavori come Psycho, Il silenzio degli innocenti e Non aprite quella porta. Un viaggio disturbante, ma essenziale per comprendere come realtà e finzione si siano intrecciate nella cultura popolare. La nuova stagione di Monster. Dopo il successo planetario della stagione dedicata a Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy torna con un nuovo capitolo della sua antologia true crime. Questa volta al centro c’è Ed Gein, conosciuto come il “ macellaio di Plainfield ”, che tra gli anni ’50 e ’60 sconvolse l’America con omicidi, profanazioni e un universo di ossessioni macabre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Monster: la storia di Ed Gein”: chi è il serial killer che ha ispirato ‘Psycho’, ‘Il silenzio degli innocenti’ e ‘Non aprite quella porta’