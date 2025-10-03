Monster- La storia di Ed Gein | arriva su Netflix il sequel di Dahmer e dei fratelli Menendez

Today.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attesa è finita, dopo la storia di Jeffrey Dahmer e quella dei fratelli Lyle ed Erik Menendez, arriva su Netflix il racconto del serial killer del Wisconsin Ed Gein, sospettato di aver ucciso sette persone tra cui il suo stesso fratello, in una terza stagione della serie antologica di Ryan. 🔗 Leggi su Today.it

monster storia gein arrivaMonster, chi era Ed Gein: la vera storia del «macellaio di Plainfield» protagonista della nuova serie su Netflix - Ed Gein è il nuovo protagonista di "Monsters", la serie Netflix che racconta le storie vere di assassini celebri degli Stati Uniti. Da msn.com

monster storia gein arriva“Monster: Sono Ed Gein” – Il nuovo capitolo della serie true crime di Ryan Murphy arriva su Netflix - La terza stagione della serie antologica “Monster”, creata da Ryan Murphy, arriva su Netflix nell’ottobre 2025 con un nuovo inquietante protagonista: Ed Gein, considerato uno dei serial killer più dis ... spettegolando.it scrive

