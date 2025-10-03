Monguzzi si dimette da presidente della commissione ambiente | Impossibile lavorare per i cittadini
Non torna indietro ma anzi raddoppia. Dopo l'approvazione della delibera con cui il Comune di Milano venderà San Siro e le aree circostanti a Inter e Milan (i due club intendono realizzare un nuovo impianto abbattendo lo stadio Meazza), Carlo Monguzzi, consigliere comunale ambientalista eletto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: monguzzi - dimette
Sì alla vendita di San Siro, il consigliere Monguzzi si dimette: “Traditi i cittadini, ricorreremo alla giustizia”
Via libera a #SanSiro: il consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi, dopo aver votano contro alla delibera per la vendita a #Inter e #Milan e aver lasciato la maggioranza comunale, si dimette dalla commissione ambiente - X Vai su X
Dopo il sì per la cessione del Meazza e delle aree limitrofe a Inter e Milan, il Consigliere comunale di Europa Verde Carlo Monguzzi ha annunciato le sue dimissioni dalla presidente della Commissione Ambiente e Mobilità E annuncia: “Per me la battaglia non - facebook.com Vai su Facebook
Monguzzi si dimette da presidente della commissione ambiente: "Impossibile lavorare per i cittadini" - L'esponente del gruppo di Europa Verde prende ancor più le distanze dalla maggioranza di Sala dopo la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro ... Si legge su milanotoday.it
Monguzzi, mi dimetto da presidente commissione Ambiente - Il consigliere comunale dei Verdi a Milano Carlo Monguzzi ha rassegnato le sue dimissioni da presidente della commissione Ambiente e Mobilità in seguito all'approvazione della delibera sulla vendita d ... Lo riporta ansa.it