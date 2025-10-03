Monguzzi si dimette da presidente della commissione ambiente | Impossibile lavorare per i cittadini

Non torna indietro ma anzi raddoppia. Dopo l'approvazione della delibera con cui il Comune di Milano venderà San Siro e le aree circostanti a Inter e Milan (i due club intendono realizzare un nuovo impianto abbattendo lo stadio Meazza), Carlo Monguzzi, consigliere comunale ambientalista eletto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Sì alla vendita di San Siro, il consigliere Monguzzi si dimette: “Traditi i cittadini, ricorreremo alla giustizia”

