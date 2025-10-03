Mondiale di classe Platu 25 | Euz II di Lanera in testa

Seconda giornata di regate fermata dalla Bora e dalle onde, al Mondiale di vela classe Platu 25 in corso ad Ancona, organizzato dalla Sef Stamura Ancona. Ventuno le imbarcazioni in gara, sei le nazioni rappresentate – Italia, Grecia, Francia, Germania, Lituania e Canada – che si sfidano fino a domani per il podio iridato. Grande favorito Euz II di Francesco Lanera, Circolo della Vela Bari, campione italiano e campione mondiale in carica, subito al comando al termine delle prime due prove di mercoledì con un primo e un quarto posto. A seguire Bonaventura di Velanelamente, Reale Circolo Tevere Remo (quarto e terzo posto nelle due prove), terzo Black Flag, del francese Christophe Chaffardon, con un sesto e un secondo posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

