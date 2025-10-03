Mondiale di classe Platu 25 | Euz II di Lanera in testa

Ilrestodelcarlino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda giornata di regate fermata dalla Bora e dalle onde, al Mondiale di vela classe Platu 25 in corso ad Ancona, organizzato dalla Sef Stamura Ancona. Ventuno le imbarcazioni in gara, sei le nazioni rappresentate – Italia, Grecia, Francia, Germania, Lituania e Canada – che si sfidano fino a domani per il podio iridato. Grande favorito Euz II di Francesco Lanera, Circolo della Vela Bari, campione italiano e campione mondiale in carica, subito al comando al termine delle prime due prove di mercoledì con un primo e un quarto posto. A seguire Bonaventura di Velanelamente, Reale Circolo Tevere Remo (quarto e terzo posto nelle due prove), terzo Black Flag, del francese Christophe Chaffardon, con un sesto e un secondo posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

mondiale di classe platu 25 euz ii di lanera in testa

© Ilrestodelcarlino.it - Mondiale di classe Platu 25: "Euz II" di Lanera in testa

In questa notizia si parla di: mondiale - classe

Il bergamasco Bonacorsi chiude all’ottavo posto il Mondiale della classe MxGp

Terry: “Modric, ciò che serve al Milan: fantastico, di classe mondiale”

Tuffi, Matteo Santoro al debutto in società. Al Mondiale per fare esperienza e dispensare lampi di classe

mondiale classe platu 25Ancona capitale internazionale della vela: nel capoluogo dorico il Mondiale classe Platu 25 - Da mercoledì 1° ottobre a sabato 4 le varie prove, sabato la giornata conclusiva con le premiazioni nel pomeriggio. Segnala anconatoday.it

mondiale classe platu 25Ancona ospita il Mondiale di vela classe Platu 25 - Il campionato mondiale di vela classe Platu 25 sbarca ad Ancona: i partecipanti all'evento organizzato dalla Sef Stamura Ancona, tra protagonisti e accompagnatori attesi a Marina Dorica, sono circa 20 ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mondiale Classe Platu 25