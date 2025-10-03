Cresce l'attesa per il Mondiale che andrà in scena in Canada, Messico e Stati Uniti nell'estate 2026. Nel frattempo è stato annunciato il pallone ufficiale della competizione: si chiama "Trionda" e mescola culture ed elementi dei tre paesi ospitanti, come spiegato dall'amministratore delegato di Adidas Bjorn Gulden. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiale 2026, svelato il pallone. L'ad di Adidas: "Occasione per far crescere il calcio negli Stati Uniti"