’Monasteri aperti’ Arte e spiritualità in luoghi straordinari
di Stefano Marchetti Luoghi di raccoglimento, di silenzio, di preghiera. Luoghi per ritrovare se stessi e provare un senso di pace, tanto più necessario oggi. In questo e nel prossimo week-end, in Emilia Romagna torna ’Monasteri aperti’, l’evento che raggruppa circa 60 esperienze esclusive, lontane dal turismo di massa, alla scoperta della grande bellezza lungo i 22 cammini del circuito regionale. Visite guidate a santuari e luoghi di culto, concerti di musica sacra, degustazioni di antiche ricette, per un mosaico di momenti di rinnovata autenticità nell’anno del Giubileo della Speranza. Fra gli appuntamenti, la passeggiata di meditazione e bellezza attorno alla Badia di Torrechiara (Parma), in programma domattina alle 10: il monastero benedettino di Santa Maria della Neve è un gioiello rinascimentale voluto nel 1471 da Pier Maria Rossi, signore del castello, e oggi è sede di un laboratorio erboristico e apistico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: monasteri - aperti
Al via l'iniziativa "Monasteri aperti": in provincia si ripercorre al storia di San Francesco
"Monasteri Aperti": esperienze tra arte, spiritualità e natura a Bobbio
Un #weekend tra abbazie , pievi e santuari: visite guidate, cammini , concerti e ricette monastiche per scoprire l’anima più spirituale dell’Emilia-Romagna https://siviaggia.it/notizie/monasteri-aperti-emilia-romagna-ottobre-2025/557894/… @turismoER - X Vai su X
L'autunno incalza e ci riserva una ricca proposta di appuntamenti sul territorio argentano, tra incontri, mercatini, escursioni nella natura, gli eventi dei Monasteri Aperti... in attesa di Halloween Scopri tutti gli eventi www.comune.argenta.fe.it/notizia/gli-eventi Vai su Facebook