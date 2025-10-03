’Monasteri aperti’ Arte e spiritualità in luoghi straordinari

di Stefano Marchetti Luoghi di raccoglimento, di silenzio, di preghiera. Luoghi per ritrovare se stessi e provare un senso di pace, tanto più necessario oggi. In questo e nel prossimo week-end, in Emilia Romagna torna ’Monasteri aperti’, l’evento che raggruppa circa 60 esperienze esclusive, lontane dal turismo di massa, alla scoperta della grande bellezza lungo i 22 cammini del circuito regionale. Visite guidate a santuari e luoghi di culto, concerti di musica sacra, degustazioni di antiche ricette, per un mosaico di momenti di rinnovata autenticità nell’anno del Giubileo della Speranza. Fra gli appuntamenti, la passeggiata di meditazione e bellezza attorno alla Badia di Torrechiara (Parma), in programma domattina alle 10: il monastero benedettino di Santa Maria della Neve è un gioiello rinascimentale voluto nel 1471 da Pier Maria Rossi, signore del castello, e oggi è sede di un laboratorio erboristico e apistico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

