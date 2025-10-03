Guido Monaco ha analizzato la vittoria di Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Pechino durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ Prestazione ai limiti delle perfezione, ma sono rimasto molto impressionato da Tien: sapeva di dover giocare a un ritmo altissimo e lo ha fatto bene, il 6-2, 6-2 ci sta e la differenza era evidente, ma forse il punteggio è severo perché Tien ha tenuto bene il campo. Ha un ottimo timing sulla palla, ha classe da vendere, ha una capacità di anticipo. Ha 6-7 mesi in più di Fonseca ed è davanti a lui, per darvi la dimensione che non è uno normale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco sicuro: “Sinner ha ritrovato ritmo al servizio, così è un altro giocatore. Difficile il ‘pacco’ agli arabi…”