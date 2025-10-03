Monaco scalo aereo chiuso | i passeggeri dormono in aeroporto
L'aeroporto di Monaco è stato temporaneamente chiuso giovedì sera dopo una serie di avvistamenti di droni nella zona. Il controllo del traffico aereo tedesco ha limitato i voli all'aeroporto poco dopo le 22 locali e poi li ha sospesi del tutto. I voli da e per l'aeroporto sono ripresi alle 5 del mattino. Le autorità non sono state in grado di fornire immediatamente alcuna informazione su chi fosse responsabile dei sorvoli. I funzionari aeroportuali hanno dichiarato che 17 voli non sono stati in grado di decollare, con ripercussioni su quasi 3.000 passeggeri, mentre 15 voli in arrivo sono stati dirottati verso altri tre aeroporti in Germania e uno a Vienna, in Austria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Le ambizioni fanno scalo a Monaco. La spinta di Jallow ed Edwards per una Virtus formato Eurolega
#Voli cancellati e passeggeri a terra all'aeroporto di #Foggia. Stop agli aerei #Lumiwings per #Milano Linate e #Monaco di Baviera, preoccupazione per il futuro dello scalo pugliese. #Codici - X Vai su X
#: ! Il nuovo Foggia-Monaco non è solo Baviera! Grazie all'hub di Monaco, si aprono comode connessioni con tutta la Germania: ? Voli diretti/con 1 scalo per i principali centri eco - facebook.com Vai su Facebook
