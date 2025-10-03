Monaco riapre aeroporto dopo allarme droni

Tv2000.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato riaperto l’aeroporto di Monaco, chiuso nella notte dopo il sorvolo di droni sospetti. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

monaco riapre aeroporto dopo allarme droni

© Tv2000.it - Monaco, riapre aeroporto dopo allarme droni

In questa notizia si parla di: monaco - riapre

Monaco, l'Oktoberfest chiusa per ore per allarme bomba: esplosivi in un edificio per una lite familiare, due morti | L'evento riapre alle 17:30

Monaco, l'Oktoberfest chiusa per ore per allarme bomba: esplosivi in un edificio per una lite familiare, due morti | L'evento riapre

L’Oktoberfest riapre dopo l’allarme bomba, cosa è successo davvero a Monaco di Baviera

monaco riapre aeroporto dopoGermania, riprendono voli nello scalo di Monaco dopo allarme droni - Sono ripresi stamani verso le 5:50 i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera, chiuso ieri sera in seguito all'avvistamento di droni sospetti. Riporta tg24.sky.it

monaco riapre aeroporto dopoRiprendono voli in scalo tedesco Monaco dopo allarme droni - Sono ripresi stamani verso le 5:50 i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera, chiuso ieri sera in seguito all'avvistamento di droni sospetti. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Monaco Riapre Aeroporto Dopo