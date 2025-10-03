Monaco È morto Remo Girone indimenticabile Tano Cariddi de La Piovra

Lutto nel mondo del cinema e della televisione: è morto all’improvviso nella sua casa di Monaco l’attore Remo Girone, aveva 76 anni. A renderlo celebre al grande pubblico fu soprattutto il ruolo del “cattivo” Tano Cariddi nello sceneggiato televisivo La Piovra, in onda sulla Rai negli anni Ottanta e Novanta. Accanto a lui, fino all’ultimo, la moglie, l’attrice Vittoria Zinny, con la quale condivideva la vita da tempo. Girone aveva alle spalle una lunga carriera teatrale, segnata dall’incontro con il regista Luca Ronconi, con il quale portò in scena grandi classici, da Shakespeare a?echov. Il successo popolare arrivò nel 1987, quando entrò nel cast della terza serie de La Piovra. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

