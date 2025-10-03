Monaco droni sospendono i voli Aeroporto riaperto solo all’alba

Putin: "Con missili Tomahawk a Kiev nuova fase di escalation" | Chiuso l'aeroporto di Monaco per droni sospetti

monaco droni sospendono voliLa mappa di Flightradar24 non mostra alcuna attività di volo su Monaco di Baviera - com non ha mostrato alcuna attività di volo su Monaco di Baviera alle 01:30 GMT di venerdì (3 ottobre), dopo che l'aeroporto cittadino tedesco ha dichiar ... Secondo rainews.it

monaco droni sospendono voliDroni sospetti, chiuso l’aeroporto di Monaco di Baviera - L'aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania, è stato costretto a chiudere temporaneamente dopo una serie di avvistamenti di droni ... Lo riporta interris.it

