Monaco Birra storia e quell’anima italiana
Dici Monaco e pensi all’ Oktoberfest – a proposito, messaggio ai ritardatari: l’evento dura ancora tutto questo fine settimana! –, ma dietro a questa rassegna planetaria, che ormai è divenuta una vera e propria festa cittadina, c’è una storia infinita che profuma di luppolo e arte, di convivialità e passione, di artigianalità e bellezza. Si certo, la birra. Che, a queste latitudini, non è solo una bevanda, ma è vera essenza della Baviera, della sua gente, del suo ingegno e della sua elegante voglia di star bene. Perché a Monaco ( www.munich.travelit ) si vive bene. Il centro è un salotto ’buonissimo’, ristretto, che ruota intorno alla fiabesca Marienplatz con i suoi palazzi, il Nuovo Municipio e la sua torre con il carillon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
