Molestie alla bambina L’amico di famiglia sconterà otto anni
È stato condannato a otto anni di reclusione, per aver molestato la figlioletta dei suoi amici. Abusi che sarebbero avvenuti negli anni, nei periodi di vacanza, quando la vittima, oggi maggiorenne, era ancora una bambina. Il collegio, presieduto dal giudice Stefano Billet, ha condannato ieri mattina in primo grado un uomo di 71 anni: era accusato di molestie su una minorenne. Gli episodi sarebbero iniziati nel 2014, quando la piccola non aveva ancora compiuto dieci anni, e sarebbero andati avanti per cinque anni. Episodi che, secondo la ricostruzione fatta durante le indagini, sarebbero avvenuti durante le vacanze ma anche in tutte le occasioni in cui la piccola veniva affidata all’uomo, occasioni frequenti dunque. 🔗 Leggi su Lanazione.it
